Dreigbrief bezorgd bij meerdere moskeeën in Nederland

Verschillende moskeeën in Nederland hebben gisteren een dreigbrief gekregen. In de envelop zat een luier met daarop de tekst 'paascadeau voor onze jankerds in de maatschappij'. Vannacht werd ook al een moskee in aanbouw in Gouda in brand gestoken.

Volgens het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) zijn de brieven bezorgd bij zeker de moskeeën in Alkmaar, Culemborg, Deventer en Enschede. De organisaties achter de moskeeën hebben aangifte gedaan.

"We schrikken natuurlijk en het wordt steeds erger", zegt Muhsin Köktas van het contactorgaan. "En ik hoop dat de politiek hier iets aan gaat doen. Er is een coördinator discriminatie in oprichting en ik hoop dat zij dit goed in kaart brengen." Volgens hem is er de laatste tijd sprake van "heel veel" dreigementen en bekladdingen bij moskeeën.

Ook de Landelijke Raad van Marokkaanse Moskeeën spreekt zorgen uit. "Het zijn geen incidenten meer, dit is een patroon", vindt voorzitter Saïd Bouharrou. "En de bedreigingen en geweldsincidenten worden ook steeds heftiger. Het enge is dat je niet weet of het één mafketel is of een gecoördineerde actie. Het baart ons zorgen. We vragen ons ook af wat er moet gebeuren voor het kabinet hiermee aan de slag gaat."

Bedreigingen serieuzer aanpakken

Beide bestuurders vinden dus dat de overheid aan zet is. Köktas pleit ervoor dat dezelfde maatregelen worden genomen als bij joodse instellingen, dus meer bescherming en het serieuzer nemen van aangiftes. "Daders vinden en bestraffen", zegt hij.

Ook Bouharrou wil dat de bedreigingen serieuzer worden aangepakt. "We vinden dat er in ieder geval een coördinator moet worden aangesteld die moslimgerelateerde haatincidenten onderzoekt. En dat er voorrang wordt gegeven aan aanvallen en bedreigingen op moskeeën die gebaseerd zijn op moslimhaat." Ook pleit hij voor een taskforce, die het probleem moet onderzoeken.

"We vinden ook dat de straffen zwaarder moeten zijn, om het signaal af te geven dat het niet wordt getolereerd", zegt hij. "We hebben tot nu toe een veiligheidsprotocol gehad, maar dat is preventief. Je ziet niet dat het afneemt. Het neemt juist toe. We moeten niet wachten tot er doden vallen."