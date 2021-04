VVV en Willem II blijven in gevarenzone, AZ doet goede zaken voor plek twee

De aanvoerder van AZ, die al na 5 minuten klaar was met de wedstrijd tegen Willem II, laat na afloop weten dat er interesse voor hem is van AS Roma. Eerder deze week meldde La Gazzetta dello Sport dat de Romeinen hem graag willen overnemen van AZ. Dat de krant daarvoor de foto gebruikte van de broer van Koopmeiners kon hij wel om lachen.

"De interesse is er", zegt hij desgevraagd over de avances van Roma. "Wat er verder gaat gebeuren, gaan we allemaal wel zien."