Van Polen zet PEC weer op gelijke hoogte

De rode kaart van Teun Koopmeiners (4.31) is de snelste rode kaart ooit voor AZ in de Eredivisie. Het oude record was in handen van Marco Bizot, die na 4 minuten en 41 seconden werd weggestuurd tijdens een uitwedstrijd bij Sparta op 21 december 2019. Ook toen was Kevin Blom de scheidsrechter.