Ook de laatste schepen die bij het Suezkanaal waren gestrand weer onderweg

Alle schepen die de afgelopen tijd in de file stonden door de blokkade van het Suezkanaal zijn weer onderweg. Dat laat de Suez Canal Authority (SCA) weten in een verklaring aan persbureau Reuters.

De scheepvaart door de belangrijke vaarroute raakte anderhalve week geleden gestremd. Het enorme containerschip Ever Given was door een zandstorm overdwars in het kanaal komen te liggen en blokkeerde de doorgang.

Pas afgelopen maandag werd het schip losgetrokken. Op dat moment lagen ruim 400 schepen te wachten in en bij het Suezkanaal. In de dagen erna konden steeds meer schepen hun weg vervolgen. De laatste 62 schepen waren vandaag aan de beurt.

Een miljard dollar schade

De autoriteiten van het Suezkanaal schatten de totale schade die door de blokkade is geleden op 1 miljard dollar, omgerekend zo'n 850 miljoen euro. Verwacht wordt dat er nog jaren gesteggeld zal worden over de vraag wie de rekening hiervoor moet betalen.

Het onderzoek naar het vastlopen van de Ever Given wordt volgens de SCA binnen twee dagen afgerond, waarna de resultaten bekend worden gemaakt.