Den Bosch kruipt door oog van de naald tegen Amsterdam en bereikt EHL-finale

Den Bosch heeft zich geplaatst voor de finale van de eerste editie van de Euro Hockey League voor vrouwen. In de halve eindstrijd was de nummer twee van de hoofdklasse na shoot-outs te sterk voor Amsterdam.

In de competitie kreeg Den Bosch tot nog toe slechts een doelpunt tegen, maar dat betekende wel meteen de enige nederlaag (1-0 door een doelpunt van Noor de Baat), uitgerekend tegen Amsterdam. En als een ploeg weet hoe de ijzersterke defensie van de Brabantse topploeg te kloppen is, dan is het wel de formatie van coach Robert Tigges.

Sterker, de laatste zeven onderlinge duels wist Den Bosch niet te winnen van Amsterdam. Voor beide ploegen gold echter dat ze voor het eerst in bijna twee jaar 'een finale' speelden.

Keepersduel

Ook bondscoach Alyson Annan zal met belangstelling hebben gekeken naar keepsters Josine Koning (Den Bosch) en Anne Veenendaal (Amsterdam). Beide goalies kregen evenveel speeltijd in Oranje, maar voor de Olympische Spelen in Tokio zal Annan toch een keuze moeten maken.

De eerste slag in dat duel was voor Amsterdam-keepster Veenendaal, die in het eerste kwart een strafbal van Ireen van den Assem wist te stoppen.