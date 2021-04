Laagvlieger West Brom stunt en krijgt tiental Chelsea op de knieën

Chelsea heeft in de Premier League in het duel met degradatiekandidaat West Bromwich Albion duur puntenverlies geleden. In eigen huis verloor de ploeg van onder anderen Hakim Ziyech met 2-5 van de laagvlieger. Het is de eerste nederlaag voor Chelsea-trainer Thomas Tuchel, die eind januari de ontslagen Frank Lampard opvolgde.

De club uit Londen moest de drie punten in eigen huis houden om een plek in de topvier in eigen hand te houden. West Ham United en Tottenham Hotspur volgen Chelsea op de voet en komen respectievelijk zondag en maandag nog in actie.

Ziyech, die in de laatste twee wedstrijden van Chelsea wist te scoren, startte vandaag in de basis. Maar de oud-Ajacied werd na ruim een halfuur spelen geslachtofferd nadat ploeggenoot Thiago Silva een rode kaart had gekregen.

Verrassend

Een paar minuten daarvoor had Christian Pulisic de thuisclub op een 1-0 voorsprong gezet, hij reageerde snel nadat de bal van Marcos Alonso uit een vrije trap op de paal was beland. Nog geen minuut later kreeg Silva zijn tweede gele kaart na een wilde charge, Tuchel haalde daarop Ziyech naar de kant voor een extra verdediger.

Tegen het tiental van Chelsea durfde West Bromwich Albion het wel aan, vlak voor rust wipte Matheus Pereira de bal over Chelsea-keeper Édouard Mendy. De Braziliaan deed er daarna nog een schepje bovenop door de bezoekers vlak voor rust op een 2-1 voorsprong te zetten.