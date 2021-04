De uitzending van 3 april

Segers wil niet met Rutte in nieuw kabinet

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil in een nieuw kabinet niet meer samenwerken met VVD-leider mark Rutte. "Er wordt op een manier met de waarheid omgegaan, die voor ons heel problematisch is. Het was de druppel die de emmer deed overlopen", zei hij vanmorgen. In een volgend kabinet is samenwerking met de VVD wat Segers betreft nog wel mogelijk, maar alleen met een andere premier. We spreken Gert-Jan Segers over zijn keuze, en vragen verschillende VVD'ers hoe zij tegen de situatie aankijken.