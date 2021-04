7682 nieuwe besmettingen, gemiddelde stijging gestokt

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7682 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 413 meer dan gisteren, maar belangrijker is dat op weekbasis het aantal positieve coronatests niet langer stijgt. Afgelopen week werden gemiddeld 7225 positieve tests per dag geregistreerd, tegenover 7221 gemiddeld in de zeven dagen daardoor.

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 2348 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2330), van wie 734 op de IC (gisteren: 705), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Op weekbasis gaat het om een stijging van de algemene ziekenhuisbezetting van 5 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

Specifiek op de IC's is de stijging hoger: 12 procent op weekbasis. 734 covidpatiënten daar betekent een aantal dat vergelijkbaar is met begin januari. In absolute zin is het zelfs het hoogste sinds vorig voorjaar.