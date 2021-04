Milan verspeelt punten tegen Sampdoria in strijd om landstitel

In de Serie A heeft AC Milan in eigen huis met 1-1 gelijkgespeeld tegen middenmoter Sampdoria. Daarmee doet de nummer twee van de Italiaanse competitie slechte zaken in de strijd om de landstitel.

Milan had met een wedstrijd meer gespeeld al een achterstand op koploper Internazionale en loopt nu slechts een punt in. De achterstand op de stadgenoot en aartsrivaal bedraagt nu vijf punten en Inter kan die voorsprong vanavond verder uitbouwen, als het op bezoek gaat bij Bologna.

In de eerste helft wist Milan zaterdagmiddag geen enkele keer op doel te schieten en mocht het keeper Gianluigi Donnarumma danken dat de bezoekers niet op voorsprong kwamen. De doelman onderscheidde zich met een paar goede reflexen, onder andere op een kopbal van Morten Thorsby, oud-speler van Heerenveen.

Enorme blunder

In de 57ste minuut was het wel raak voor Sampdoria. Aan het doelpunt ging een enorme blunder van Milan-verdediger Theo Hernandez vooraf. Hij schoof een breedtepass zo in de voeten van Fabio Quagliarella en de 38-jarige spits pakte het cadeautje met een knappe lob uit: 0-1.