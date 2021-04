AS Roma verspeelt zege richting confrontatie met Ajax, Turijnse derby in evenwicht

In de Serie A heeft Torino de kans laten liggen om voor het eerst sinds 2015 weer eens van stadgenoot Juventus te winnen. In de Derby della Mole stond de ploeg lang op voorsprong, maar speelde 2-2 tegen de stadgenoot.

AS Roma moest een teleurstelling incasseren in de aanloop naar de uitwedstrijd van donderdag tegen Ajax in de kwartfinales van de Europa League. De club uit Rome verspeelde eerder op de dag in het uitduel met Sassuolo de winst: 2-2.

Lorenzo Pellegrini en Bruno Peres hielpen AS Roma tot tweemaal toe aan een voorsprong. Hamed Traorè en Giacomo Raspadori (in de 85ste minuut) maakten gelijk voor Sassuolo.

Rick Karsdorp had, zoals al het gehele seizoen, een basisplaats bij AS Roma. De oud-speler van Feyenoord is wel geschorst voor het eerste duel met Ajax.

Chris Smalling en Henrikh Mkhitaryan maakten nog geen deel uit van de selectie van AS Roma. Trainer Paulo Fonseca moet nog even afwachten of het duo op tijd fit is voor het duel van donderdag in de Johan Cruijff Arena.