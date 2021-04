Koninklijke optocht in Caïro voor verhuizing van 22 mummies

In Egypte verhuizen 22 mummies naar een nieuwe plek. In een koninklijke stoet met paarden en vuurwerk worden ze door de straten van Caïro gereden, op weg naar het museum waar ze straks worden tentoongesteld.

Het gaat om mummies van koningen en koninginnen uit het Nieuwe Rijk, onder wie Ramses II, Seti I en Ahmose-Nefertari. Zij leefden tussen de 15e en de 11e eeuw voor Christus. Rond 1871 ontdekten archeologen de mummies in de geheime dodentempels van Deir el-Bahari in Luxor en in de Vallei der Koningen.

Koninklijke parade

De vondsten waren tot nu toe te zien in het Egyptisch Museum bij het Tahrirplein in Caïro, maar verhuizen vandaag naar het Nationale Museum voor Egyptische Beschaving (NMEC) in Fustat, zo'n 5 kilometer verderop.

Veel mensen zullen deze optocht via de media volgen, verwacht Daniel Soliman, conservator collectie Egypte van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. "Het wordt een hele grote optocht, met optredens van artiesten, vuurwerk, paarden en saluutschoten", vertelde hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Voor Egyptenaren is deze verhuizing van de voorvaderen echt een moment van nationale trots."

Stikstof

De eeuwenoude lichamen worden vervoerd in capsules gevuld met stikstof. De militaire trucks waar ze op liggen zijn versierd met een decoratieve goudkleurige kap en symbolen die verwijzen naar de Egyptische oudheid. "Zo worden ze in een koninklijke optocht verplaatst", zegt Soliman. De parade wordt door vierhonderd televisiezenders uitgezonden.

De autoriteiten verwachten dat veel mensen langs de route komen kijken. Om de weg vrij te houden zijn de wegen tussen beide musea daarom tijdelijk gesloten.

Meer ruimte

Straks zijn de mummies dus te zien in het Nationale Museum voor Egyptische Beschaving, dat in 2017 werd geopend. Dat de mummies nu daarheen gaan komt volgens Soliman door de omvang van de collectie van het Egyptisch Museum.

"Zo'n beetje elke vierkante centimeter is daar op dit moment in gebruik, het staat helemaal vol met allerlei voorwerpen. Die extra ruimte in het museum is fijn voor de bezoeker en de beide collecties komen zo beter tot hun recht."