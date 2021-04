Judoka Ausma weet gouden vorm niet vast te houden en sneuvelt in Antalya

Judoka Natascha Ausma heeft op het grandslamtoernooi van Antalya niet kunnen verrassen in de klasse tot 78 kilogram. De Friezin judode sterk in de eerste ronde (ippon na ruim een minuut), maar tikte in de volgende partij tegen Shori Hamada af na twee minuten.

Ausma veroverde vorige week goud op het grandslamtoernooi van Tbilisi en steeg op de wereldranglijst van de 45ste naar de 29ste plaats. De 24-jarige Ausma trof in Georgië echter geen judoka's uit de wereldtop en de 30-jarige Hamada behoort daar wel toe.

De Japanse is de nummer twee van de wereld en veroverde in 2018 WK-goud en een jaar later zilver op de wereldkampioenschappen. Voor Ausma bleek ze zaterdag een maatje te groot.

Spelen

Ausma heeft een zeer kleine kans om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Per land is er voor iedere gewichtsklasse één ticket beschikbaar en de hoger geklasseerde Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis zullen hoogstwaarschijnlijk gaan strijden om dat startbewijs.

Renée van Harselaar (-78 kg) en Marit Kamps (+78 kg) gingen in Antalya ook rap onderuit.