Voor het derde jaar op rij doet Drenthe het zonder paasvuren

Voor de derde keer op rij doen het noorden en het oosten van Nederland het zonder paasvuren. Het is de tweede keer dat corona roet in het eten gooit. In 2019 werd het overgrote deel van de geplande paasvuren verboden omdat het te droog was.

"Het is jammer. Niet voor ons, maar voor jeugd die er veel plezier aan beleeft om de bult te bouwen", zegt Luc Strating van paasvurencommissie 't Aol Volk bij RTV Drenthe. "Ze maken er echt een feestje van en dat valt nu helemaal weg."

Al in 1624 werden de eerste paasvuren ontstoken in het noordoosten van Nederland. Het vuur stond altijd symbool voor vruchtbaarheid en een nieuw begin. Aanvankelijk werden de bulten opgebouwd bij grote boerenhoeven, maar al snel werden de paasvuren per buurtschap of dorp georganiseerd. Daarbij is er tot op de dag van vandaag niets vastgelegd: iedereen die dat wil mag op eigen wijze een bult opbouwen met pallets, takken of zelfs complete bomen.

Alleen al in Drenthe waren er tot 2019 zo'n zeventig verschillende paasvuren. Dat aantal varieerde wel, ook in de zuidoosthoek van de provincie. "Er waren tijden dat we er maar een paar hadden", aldus Luc Strating in het dorpje Dalen, vlak bij Coevorden. "Maar er zijn ook jaren geweest dat we wel vijftien paasbulten te keuren hadden."

Extra concentratie aan fijnstof

Stratings commissie lijkt zich te hebben neergelegd bij de derde afgelasting op rij. Er is dit jaar zelfs geen enkele bult opgebouwd. Maar zorg voor de toekomst is er wel omdat paasvuren al langer ter discussie staan. In 2018 bleek uit RIVM-onderzoek dat paasvuren een half procent bijdragen aan de totale uitstoot van fijnstof in Nederland. Met de belangrijke kanttekening, aldus RTV Oost, dat de paasvuren op twee dagen worden aangestoken en zo in een heel beperkte tijd een extra concentratie aan fijnstof opleveren die bijna even groot is als die van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw.

Naar aanleiding van dat onderzoek vroegen de Stichting Houtrookvrij en Houtrook.nl om een verbod op de in totaal ongeveer vierhonderd paasvuren in Nederland. Zo ver is het nog niet lang niet en de discussie ligt dus nu even stil. Maar Strating is er niet gerust op: "In die bulten zit vaak materiaal dat er eigenlijk niet in hoort. Daar letten we nauwkeurig op tijdens de keuring en we wijzen de bouwers ook op het feit dat zoiets niet kan. Maar als de regering uiteindelijk zegt dat het helemaal gebeurd is met de paasvuren, dan moeten we daarmee leren leven."