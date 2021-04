ChristenUnie-leider Segers: er is iets geknapt, niet met Rutte in nieuw kabinet

Gert Jan Segers op het Binnenhof - ANP

Afgelopen week is er iets geknapt bij ChristenUnie-leider Segers, waardoor hij in een nieuw kabinet niet meer wil samenwerken met VVD-leider Rutte. "Er wordt op een manier met de waarheid omgegaan, die voor ons heel problematisch is. Het was de druppel die de emmer deed overlopen." Er moet wat Segers betreft een eind komen aan "een cultuur waarin de toeslagenaffaire heeft kunnen plaatsvinden, eerder al de bonnetjesaffaire, waar op een manier met de waarheid is omgegaan die voor ons heel problematisch is." De manier waarop met tegenmacht wordt omgegaan noemt Segers "heel schadelijk voor de politieke cultuur". "Er is van de week iets heel groots gebeurd en dan moet je nieuwe keuzes maken". De ChristenUnie wil in het demissionaire kabinet, dat volgens Segers missionair is op corona-gebied, blijven samenwerken. In een volgend kabinet is samenwerking met de VVD wat Segers betreft nog wel mogelijk, maar dan wel met een andere premier. "Wij sluiten geen partijen uit". Segers spreekt ook uit dat er op veel momenten "goed is samengewerkt" en zegt dat er veel persoonlijke waardering is voor Rutte.

Segers: 'Rutte geen geloofwaardige drager nieuwe politieke cultuur' - NOS

Segers doet zijn uitspraken twee dagen nadat Rutte zwaar onder vuur kwam te liggen in de Tweede Kamer. Toen bleek dat hij, in tegenstelling tot wat hij eerder tegen de NOS verklaarde, wel met de oud-verkenners Jorritsma en Ollongren had gesproken over de positie van het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. De hele Kamer behalve zijn eigen VVD steunde een motie van afkeuring tegen Rutte. Een motie van wantrouwen haalde het net niet, omdat huidig coalitiegenoten CDA, D66 en ChristenUnie tegenstemden. Zij wilden dat Rutte wel leiding blijft geven aan het demissionaire kabinet. "Hadden we donderdag de motie van wantrouwen gesteund dan was de politieke chaos en de maatschappelijke chaos in een coronaperiode niet te overzien geweest", zegt Segers nu. "Wij konden daar geen verantwoording voor dragen". "Maar voor de lange termijn willen we graag bijdragen aan een omslag en een andere politieke cultuur, en daar hoort ook een andere drager bij. We willen deel uitmaken van een nieuwe cultuur met meer transparantie. " Komende dinsdag overleggen partijen in de Kamer met voorzitter Arib, daarna is er vermoedelijk een debat.

Gaat Rutte door of niet? De formatie van een nieuw kabinet is door de stap van Segers nóg ingewikkelder geworden dan die al was, zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "Het was al een heel klein gaatje voor Rutte, maar dat is nu voor hem nagenoeg onbegaanbaar geworden" Volgens Fresen ligt het niet voor de hand dat Rutte meteen zijn conclusies trekt. De VVD-leider is een man die via formele lijnen wil handelen, denkt Fresen. Naar verwachting zal hij wachten op een informateur die volgende week de opdracht krijgt te onderzoeken of herstel van vertrouwen mogelijk is. Als tijdens dat proces blijkt dat Rutte een sta-in-de-weg is zal hij tot conclusies komen, maar zo ver is het echt nog niet, aldus Fresen.

In een brief aan alle leden licht Segers het "geschonden vertrouwen" verder toe. Het gaat dan niet alleen om het vertrouwen tussen politici onderling, maar vooral juist tussen kiezers en gekozenen, schrijft Segers. "Dat vraagt om reflectie, herstel en nieuwe keuzes. Vandaag proberen we daar een bijdrage aan te leveren. (....) Ons werk staat of valt met vertrouwen." Kijk hier het 14 uur durende debat terug in een kleine vier minuten: