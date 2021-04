GGD's stoppen even helemaal met AstraZeneca om verspilling tegen te gaan

De GGD's stoppen helemaal met het vaccineren met het AstraZeneca-middel. Dat doen ze om verspilling tegen te gaan. Die stap is genomen in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR. Bij huisartsen gaan de prikken wel door.

Gisteren werd al besloten tijdelijk geen mensen meer onder de 60 jaar te vaccineren na vijf nieuwe meldingen over mogelijke ernstige bijwerkingen bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Een van die vrouwen overleed aan de gevolgen van een bloedprop in de longen.

Er stonden in de leeftijdsgroep boven de 60 jaar nog 700 mensen bij de GGD's ingepland, maar die zijn afgezegd om verspilling van vaccins tegen te gaan. "Die mensen zouden de komende dagen verspreid over 70 tot 80 locaties langskomen. Dat betekent 1 tot 5 per plek per dag. Aangezien we 10, 11 of 12 prikken uit een flesje halen zou dat tot verspilling leiden en hebben we ze per sms afgezegd", aldus de woordvoerder.

Ouderenorganisatie wil uitleg

Ouderenorganisatie KBO-PCOB wil uitleg over waarom 60-plussers nog wel ingeënt mogen worden met het AstraZeneca-vaccin. Gisteren besloot het ministerie van VWS om uit voorzorg tijdelijk te stoppen met prikken geven aan mensen onder de 60 jaar oud.

Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB zegt erop te vertrouwen "dat het ministerie goede redenen heeft om het middel aan de groep 60-plus te blijven geven. Maar de reacties van (andere) deskundigen blijven wisselend. Dan is het wel belangrijk om die uitleg erbij te krijgen."

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe vijf meldingen binnengekregen van mogelijke ernstige bijwerkingen bij vrouwen tussen de 25 en 65. Een vrouw overleed aan de gevolgen van een bloedprop in de longen. Sturkenboom: "AstraZeneca mag aan 60- tot 70-jarigen worden gegeven. Ook deze groep heeft recht op goede communicatie, en die is hard nodig in dit soms ondoorzichtige vaccinatiebeleid."