In roerig jaar turnt Thorsdottir eindelijk weer wedstrijd: 'Op naar de Spelen’

Rebels vindt ze zichzelf niet, strijdbaar wel. "Ik sta waar ik voor wil staan, ik ben altijd eerlijk tegen mezelf. Ik moet mezelf aan het einde van de dag in de spiegel aan kunnen kijken en weten wat ik wil." Een oefeninterland tegen België, zaterdagmiddag, is voor turnster Eythora Thorsdottir het eerste wedstrijdoptreden sinds de wereldkampioenschappen van 2019. Wat na die WK volgde, was een roerige periode waarin ze niet alleen werd dwarsgezeten door de lockdown en een ribblessure, maar waarin de gevolgen van onthullingen over misstanden in de turnsport ook invloed hadden op het vervolg van haar eigen carrière.

Zaterdag zijn de randzaken die hoofdzaken werden, even ver weg als Thorsdottir op verschillende toestellen nieuwe elementen zal uitproberen. Elementen waar ze het afgelopen jaar veel op heeft getraind. Toch maakt ze de wedstrijd in de trainingshal in Heerenveen niet al te groot voor zichzelf. "Als ik dit al belangrijk ga maken, moet je nagaan als ik naar de Olympische Spelen mag. Dan zit daar veel te veel spanning. Als er nu iets misgaat, hangt er niks aan vast", zegt Thorsdottir, die in 2017 en 2019 een zilveren EK-medaille veroverde en op de Spelen van Rio in 2016 knap negende werd in de individuele meerkamp. Olympische selectie nog niet rond Het Nederlandse meerkampteam is zeker van een plek op de Spelen van Tokio, maar de olympische selectie is nog niet samengesteld. Pas na de EK, later deze maand, kan Thorsdottir zich bij twee selectiewedstrijden verzekeren van een plek in de Nederlandse ploeg.

"De EK zijn een stapje op de weg naar de Spelen", zegt Thorsdottir, die wil voorkomen dat ze op te veel momenten in het olympische jaar teveel van haar lichaam vraagt. "Ik moet de druk er voor mezelf wat afhalen. Het is echt belangrijk om in een olympisch jaar de olympische droom hoog te houden. Dan moet je fit zijn." Zonder Wiersma naar de Spelen De weg naar de Spelen wordt door de Nederlandse vrouwenploeg ook afgelegd onder een nieuwe bondscoach. Bram van Bokhoven heeft de taken overgenomen van Gerben Wiersma, die vorige maand een stap opzij zette omdat hij geen "overtuiging, enthousiasme, toewijding en energie" meer voelde om de ploeg naar nieuwe successen te leiden.

Het is de voorlopig laatste ontwikkeling in rumoerige maanden. Afgelopen zomer werd het trainingsprogramma van de vrouwenploeg stilgelegd na een stroom aan getuigenissen van slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. Aan verschillende trainers werden ordemaatregelen opgelegd, waardoor zij tijdelijk niet in de hal mochten staan om hun pupillen te begeleiden. Dat raakte de hele selectie, de voorbereiding op de Spelen werd verstoord. "Het zijn allemaal zaken die zich langzaam aan het oplossen zijn. De rust voor mij is wel weer wat wedergekeerd", zegt Thorsdottir, die werd geraakt door het vertrek van Wiersma. 'Emotioneel afscheid' "Gerben is een deel van ons team geweest, dat was een emotioneel afscheid. Ik had een heel goede band met hem en hij heeft het team gebracht naar waar we nu zijn. Dat doet pijn, maar we moeten door omdat het een olympisch jaar is."

