Honderden belangstellenden langs afscheidsroute voor erehaag Bibian Mentel

Vanwege corona is de uitvaart in besloten kring, maar haar familie heeft een speciale afscheidsroute uitgestippeld van Loosdrecht naar Laren, waar de crematie plaatsvindt. Vrienden, kennissen en belangstellenden zijn opgeroepen een erehaag te vormen langs de route. Om 09.00 uur is de tocht begonnen.

Om 10.30 uur begint de uitvaart in Crematorium Laren. Militaire medewerkers van het Koninklijk Huis zullen Mentel naar binnen dragen.

Eén van de mensen langs de route is Robert uit Almere. Hij zit zelf in een rolstoel: "De eerste keer dat ik Bibian ontmoette was bij een wakeboardevenement. Ik doe zelf ook aan aangepast wakeboarden. Vervolgens ben ik via haar stichting bij wat evenementen geweest. Bibian was een heel bijzonder mens, altijd positief. Ze had altijd iets van: kijk niet wat je niet kan, kijk wat je wel kan."

Bekijk hier beelden van de erehaag in Loosdrecht: