Kritiek op belangenverstrengeling Rijksuniversiteit Groningen

Een wetenschappelijk project van 'paspoortprofessor' Dimitry Kochenov krijgt kritiek van collega's. Hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen (VU) noemt het onderzoek een "marketing tool". "Het verbaast me dat die nog in de lucht is, inclusief naam en vermelding van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is slecht voor de reputatie van de universiteit en slecht voor het aanzien van de wetenschap. Heel dubieus, daar zou ik me verre van houden."

Lex Bouter, hoogleraar wetenschappelijke integriteit (VU), schreef mee aan de gedragscode waar universiteiten zich aan moeten houden. "Ik zou het zelf zo niet doen. En het is in de geest van de gedragscode om hier als wetenschapper bij weg te blijven."

Over de schijn van belangenverstrengeling: "De wetenschapper in kwestie kan puik zijn, maar daar gaat het niet om. Je moet de schijn van belangenverstrengeling vermijden. Ik geloof dat ik als lezer niet meer zo geïnteresseerd zou zijn als één van de auteurs dit soort belangen heeft."

'Achter je oren krabben'

Over Henley & Partners, dat volgens onderzoeksjournalisten betrokken is bij de corrupte aanvraag van een paspoort op Cyprus, ingediend door een Maleisiër die verdacht wordt van zeer omvangrijke fraude, zijn de hoogleraren ook duidelijk.

Van Eijbergen: "Daar moet je als universiteit niet mee geassocieerd willen worden. De indruk ontstaat dat de Rijksuniversiteit legitimeert dat het wisselen van nationaliteit acceptabel is. Zeker als rechtenfaculteit zou ik daar niet mee geassocieerd willen worden.

Bouter: "Als het universiteitsbestuur dit goed vindt, dan hebben ze daar ongetwijfeld hun redenen voor. Maar hierbij moet je je achter je oren krabben. Ik zou het niet doen als ik bestuurder was."

