Met boezemvriend Depay als gids maakt Vloet 'grote stappen' bij Heracles

Depay vertrok naar Manchester United en ging later naar Olympique Lyonnais. Voor Vloet bleef een doorbraak bij PSV uit. Hij bewandelde een ingewikkelde andere weg via SC Cambuur, FC Eindhoven, NAC Breda, FC Chiasso (Zwitserland), Frosinone (Italië), Sint-Truiden (België), Excelsior en Heracles Almelo.

Het was het laatste Eindhovense jaar van Memphis Depay, die afscheid nam met de landstitel. Hoewel de twee maar een jaar schelen, was het verschil groot. Vloet kwam net kijken, Depay was de grote man en topscorer. "Hij bekommerde zich als een broertje over mij", vertelt Vloet over zijn ervaring met Depay.

Rai Vloet neemt het zondag met Heracles Almelo op tegen zijn jeugdliefde PSV. Vanaf zijn tiende doorliep hij alle jeugdelftallen in Eindhoven en hij debuteerde in het seizoen 2014/2015 namens PSV in de eredivisie.

De band met Depay bleef. Soms hangt Vloet alleen in Almelo wel vijf uur aan de lijn met de spits van Lyon. "Voor jullie is dat bijzonder, wij vinden dat heel normaal", zegt Vloet. "We hebben het over van alles, kleding, muziek, voetbal. Ik ben trots op de voetballer Memphis, maar vooral op de mens. Hij is ook trots op mij. Het heeft niet altijd meegezeten in mijn carrière. Dat weet hij allemaal."

Ter illustratie bellen de twee zelfs even tijdens een interview voor de NOS. Een kort gesprek dit keer, want Depay ligt nog in bed.

Kijk hieronder naar het interview met Rai Vloet en zijn telefoontje met Memphis Depay.