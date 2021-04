Weerzien Belgische hockeygrootheid Boon met 'familie' Bloemendaal

Kijk hieronder hoe Tom Boon het in 2015 deed met Bloemendaal in de EHL.

Met de Bloemendalers verloor Boon in 2014 de finale om het landskampioenschap van Oranje Zwart en een jaar later was Kampong in de halve finales van de play-offs te sterk. In de EHL pakte Boon in 2015 brons met Bloemendaal.

Boon speelde van 2013 tot 2015 in de hoofdklasse en maakte in die twee seizoenen respectievelijk 25 en 33 doelpunten. "Het was voor mij persoonlijk de beste periode in mijn loopbaan", zegt de Belgisch international. "Beter heb ik niet gespeeld. Jammer genoeg zijn we geen kampioen geworden."

"Het hoogtepunt uit mijn carrière", blikt de nu 31-jarige Boon terug op zijn twee seizoenen in Nederland. "Bloemendaal is voor mij de grootste hockeyclub van de wereld. Het was een jeugddroom om daar te spelen. De club waar zoveel goede spelers hebben gespeeld, waar altijd veel publiek zit. De club van Teun de Nooijer. Helaas heb ik niet met hem gespeeld, want hij was net gestopt."

De hockeymannen van Bloemendaal doen dit paasweekeinde in het Wagenerstadion in Amstelveen een gooi naar een vierde eindzege in de Euro Hockey League (EHL).

Hoewel Boon bij Bloemendaal goed presteerde, ging hij na twee seizoenen terug naar België. De voornaamste reden voor die terugkeer was dat hij in de voorbereiding van de Belgische ploeg op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 beter in België kon spelen. Het heen en weer reizen tussen Brussel en Amsterdam werd hem te zwaar. Bovendien wilde hij zich richten op een andere loopbaan, op het organiseren van hockeykampen.

Bovendeert en Schuurman spelen nog steeds voor Bloemendaal. Vanwege een schouderblessure is eerstgenoemde er niet bij dit paasweekeinde. Schuurman is wel present, evenals Arthur Van Doren, collega van Boon bij de nationale ploeg. Een duel tussen twee Belgische titanen, Boon de topspits en Van Doren de topverdediger.

"Het mooiste bij Bloemendaal was de sfeer", zegt Boon. "Het was een grote familie, op en buiten het veld. Ik weet nog dat Roel Bovendeert en Glenn Schuurman me meteen op mijn gemak stelden. Binnen een paar weken was ik lid van de familie. Bovendeert en Schuurman werden goede maten van me en zijn dat nog steeds."

Na vier jaar bij Racing Club de Bruxelles vertrok Boon in 2019 naar Royal Léopold Club. "De mooiste club van België", zegt Boon. "Bij Léopold heb ik hetzelfde familiegevoel als bij Bloemendaal. Dat heb ik nodig om te presteren. Het bijzondere is dat er veel echte clubspelers bij de selectie zitten. Iedereen blijft graag, iedereen wil graag spelen voor Léopold."

Wereldtop

Met een tweede plaats op de Olympische Spelen van 2016, een tweede plaats op het EK van 2017 in Amstelveen, WK-goud in 2018 in India door in de finale Nederland te verslaan en een Europese titel in eigen huis in 2019 behoort het Belgische hockeyteam tot de absolute wereldtop.

Hoe zit het met het niveau van de Belgische competitie? De Belgische clubs blijven niet achter. Waterloo Ducks was in 2019 de laatste EHL-winnaar en de eerste winnaar ooit uit België. KHC Dragons, verloor in 2013 de finale van Bloemendaal en pakte in 2012, 2014 en 2017 brons.