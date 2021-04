Plofkraak bij juwelier in Amsterdam-Noord

Criminelen hebben een plofkraak gepleegd bij een juwelier op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Vanwege de schade en het puin heeft de politie de omgeving van het plein afgezet.

Het is niet duidelijk of er gevaar is van eventueel achtergebleven explosieven. Daarvoor gaat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onderzoek doen bij de winkel.

Volgens de politie waren er meerdere verdachten betrokken bij de plofkraak. Het is niet duidelijk of ze daadwerkelijk in de juwelierszaak binnen zijn gekomen en of ze iets hebben meegenomen.

De politie meldt dat er vanaf de grond en vanuit de lucht naar de verdachten wordt gezocht. Ook zijn rechercheurs bezig met sporenonderzoek in de winkel.