ChristenUnie zet VVD onder druk, Segers wil niet verder onder Rutte

ChristenUnie-leider Segers (links) met op de achtergrond VVD-voorman Rutte - ANP

De ChristenUnie komt niet in een volgende regering als VVD-leider Mark Rutte opnieuw premier wordt. Onder Ruttes leiding kan een nieuw kabinet "niet op geloofwaardige wijze" zorgen voor een cultuuromslag, zegt partijleider Gert-Jan Segers in het Nederlands Dagblad. Volgens de voorman van de ChristenUnie "is er gewoon te veel gebeurd" om onder Rutte in een nieuw kabinet te komen. "De bestaande cultuur, waarin verkiezingen een hinderlijke onderbreking lijken te zijn en waarin tegenmacht wordt belemmerd, van die cultuur kunnen wij hoe dan ook geen deel uitmaken." Segers zegt dat hij het besluit inmiddels persoonlijk aan Rutte heeft laten weten.

Quote Als u mij vraagt of een andere politieke cultuur zwaarder weegt dan gewoon maar snel doorgaan met de formatie, is mijn antwoord ja. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers

Samenwerking met de VVD in een volgend kabinet is wat Segers betreft nog wel mogelijk, maar dan wel met een andere premier. "Het gaat om Rutte als de toonaangevende beelddrager van de politieke cultuur van de afgelopen tien jaar. Het is niet geloofwaardig als de man die verantwoordelijk is voor die cultuur, het kabinet gaat leiden dat die cultuur juist moet veranderen." Volgens Segers zit de formatie in een buitengewoon ingewikkelde impasse, maar geeft dat voor hem nu niet de doorslag. "Als u mij vraagt of een andere politieke cultuur zwaarder weegt dan gewoon maar snel doorgaan met de formatie, is mijn antwoord ja."

Gaat Rutte door of niet? De formatie van een nieuw kabinet is door de stap van Segers nóg ingewikkelder geworden dan die al was, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Een van de weinige overgebleven opties, namelijk dat de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en CU verdergaat, is nu doorgestreept. "Tenminste, als de VVD vasthoudt aan zijn politiek leider." Daar zit de crux volgens Borgman. "Ze zullen bij de VVD hun knopen tellen. Blijven ze Rutte steunen, blijven ze zoeken naar een mogelijkheid om een vierde kabinet onder zijn leiding te maken? Nou, dan hebben ze een probleem. Of zijn ze bereid hem los te laten en op zoek te gaan naar een andere partijleider, een andere mogelijke premier, die op zoek kan gaan naar een meerderheid om een kabinet te vormen." Politiek verslaggever Xander van der Wulp denkt dat Rutte twee opties heeft: hij stapt op en laat kabinetsformatie én premierschap aan een andere VVD'er of hij probeert het toch, de formatie loopt stuk en er komen nieuwe verkiezingen. Van der Wulp noemt de eerste mogelijkheid het meest logisch.