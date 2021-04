Arrestatiebevel tegen bestuurder vrachtwagen na treinramp Taiwan

Aanklagers in Taiwan hebben een arrestatiebevel aangevraagd tegen de bestuurder van een vrachtwagen, die waarschijnlijk de treinramp van gisteren veroorzaakte. De manager van een bouwlocatie bij het spoor zou de vrachtwagen niet goed op de handrem hebben gezet, waardoor de wagen voor de trein terechtkwam.

Een rechter moet het arrestatiebevel nog bekrachtigen. Op de plek van het ongeluk zijn meerdere aanklagers om bewijs voor een eventueel proces veilig te stellen.

Bij het ongeluk in het oosten van Taiwan vielen zeker vijftig doden, onder wie de treinmachinist. Daarmee is het de ergste treinramp in het land in tientallen jaren. Ook zijn er tientallen gewonden.

Onder de doden is een Fransman. Volgens Taiwanese media raakten twee Japanners en een Australiër lichtgewond.

Berging begonnen

De meeste slachtoffers vielen in de voorste treinstellen van de intercity. Dit deel kwam tot stilstand in een tunnel. De achterste wagons hebben minder schade en worden vandaag door bergingswerkers verplaatst. Het duurt waarschijnlijk een week voordat er weer treinen op het traject kunnen rijden.

Het ongeluk was aan het begin van een lang weekend. De bijna 500 passagiers waren vooral toeristen en mensen die op familiebezoek wilden gaan.

De Taiwanese president Tsai reist vandaag naar de stad Hualien, in de buurt van het ongeluk. Daar zal ze spreken met overlevenden van de treinramp. De regering heeft bepaald dat vlaggen in het land de komende drie dagen halfstok hangen.