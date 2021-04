'Per ongeluk dubbele dosis AstraZeneca-vaccin in Alphen' • Ook doden in VK na AstraZeneca-prikken

De Duitse minister van Volksgezondheid Spahn heeft een miljoen mondmaskers besteld bij het bedrijf van de zoon van voormalig bondskanselier Helmut Kohl, maar heeft daar na levering nooit voor betaald, schrijft dagblad Bild. Walter Kohl is naar de rechter gestapt en eist bijna 5,5 miljoen euro van Spahn.

Zijn bedrijf, Kohl Consult, leverde in mei vorig jaar 1 miljoen maskers van 4,50 euro per stuk. Kohl stelt dat in de contracten met leveranciers staat dat er binnen zeven dagen na levering moet worden betaald. Hij zegt nooit een cent te hebben gezien en dat het excuus van het ministerie was dat de maskers niet waterdicht waren.

Kohl zegt dat hij de maskers heeft geleverd waar Spahn om had gevraagd en dat de waterdichtheid er niets mee te maken heeft. "Ik begrijp niet waarom Jens Spahn en zijn ministerie opzettelijk hun eigen contracten verbreken, het principe dat contracten moeten worden nagekomen is er blijkbaar niet van toepassing", klaagde Kohl in de krant.

In Duitsland spelen meerdere zaken rondom gesjoemel in mondkapjeshandel. Daarbij zouden verschillende politici of bestuurders met kennis over de maskers grote bedragen hebben verdiend als deskundige of bemiddelaar bij het afsluiten van contracten.