Ook doden in VK na AstraZeneca-prikken • Zelftests bij sommige drogisterijen al uitverkocht

In het Verenigd Koninkrijk zijn zeven mensen overleden aan bloedproppen na toediening van het AstraZeneca-vaccin, schrijft de BBC. In totaal hebben 30 mensen tromboseklachten gemeld in het land. Er zijn tot nu toe zo'n 18 miljoen prikken met het AstraZeneca-vaccin gezet.

Het is vooralsnog niet duidelijk of het vaccin de oorzaak van de sterfgevallen is. De gezondheidsdienst zegt dat de voordelen van het vaccin nog steeds groter zijn dan de risico's. In verschillende landen, waaronder Nederland, is uit voorzorg besloten om het vaccin alleen nog maar toe te dienen aan mensen boven de 60.