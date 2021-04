Halsema: overheid moet terrassen heropenen • 'Vaccineren cruciaal voor cruises'

Meerdere huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze afgelopen week AstraZeneca-vaccins hebben overgehouden. Om weggooien te voorkomen, worden aan het eind van de dag de restanten in aangebroken flacons gebruikt bij mensen die helemaal niet waren opgeroepen voor een vaccin. Ook familieleden van personeel of mensen die toevallig in de wachtkamer zitten, kunnen zo onverwacht ingeënt worden.

"Het is niet de normale gang van zaken, maar we willen bij de huisartsen een spillage van 0 procent", zegt de woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging. "In een tijd van schaarste wil je geen dingen weggooien."

Gisteren besloot het ministerie van Volksgezondheid om AstraZeneca in elk geval tot en met woensdag niet meer aan mensen onder de 60 te geven. Aanleiding zijn bloedstollingsproblemen als mogelijke bijwerking van het vaccin.

Huisartsen houden AstraZeneca-vaccin over: 'Je mag het aan iemand in wachtkamer geven'