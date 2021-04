Frankrijk opnieuw in lockdown • Koopmans relativeert trombosekans AstraZeneca

Directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIB) van het RIVM Jaap van Dissel relativeert de Amerikaanse studie waaruit volgens mediaberichten bleek dat de vaccins van Moderna en Pfizer de overdracht van het virus beperken.

Van Dissel: "Nou, daar zegt dat onderzoek eigenlijk niets over. De studie gaat over in welke mate het vaccin bescherming biedt tegen het oplopen van covid-19. De deelnemers zijn vooral zorgpersoneel en hulpdiensten, mensen die kans lopen op verhoogde blootstelling. In deze tussentijdse resultaten - want dat zijn het - zie je dat die mensen heel goed beschermd zijn na vaccinatie. Maar er is niet gemeten of vaccinatie de overdracht van het virus beperkt."

