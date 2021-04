Britse toezichthouder: voordelen AstraZeneca wegen zwaarder • 6600 agenten in regio Parijs op de been

Een dienst in een katholieke kerk in het zuiden van Londen is gisteravond door de politie stilgelegd. Tijdens de dienst werden de coronamaatregelen overtreden. Een deel van de kerkgangers droeg geen mondmasker en hield onvoldoende afstand.

Een woordvoerder van de Poolse Christ the King-kerk zegt tegen de BBC dat de agenten buiten hun boekje zijn gegaan door tijdens een dienst in te grijpen. De kerk noemt dat pijnlijk, omdat Goede Vrijdag voor gelovigen een belangrijke dag is. Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is hoe agenten de kerkgangers toespreken. "Deze bijeenkomst is onder de huidige coronaregels niet toegestaan", zegt een agent. "U moet nu naar huis gaan. Doet u dat niet, dan riskeert u een boete."

Religieuze diensten zijn in Engeland toegestaan, maar gebedshuizen zijn wel gebonden aan een maximumaantal bezoekers, afhankelijk van de grootte van de ruimte. Hoeveel mensen binnen waren, is niet bekendgemaakt. De politie kwam ter plaatse nadat een melding was gedaan over een rij bezoekers die voor aanvang van de dienst stond te wachten.

Er zijn geen boetes uitgedeeld.