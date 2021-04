MLB verplaatst All Star-wedstrijd uit protest tegen omstreden kieswet Georgia

"De afgelopen week hebben we gesprekken gevoerd met onder meer clubs en voormalige en huidige spelers om naar hun mening te luisteren", verklaarde Manfred. "En ik heb besloten dat de beste manier om onze waarden als sport te laten zien, is door de wedstrijd dit jaar te verplaatsen."

De All Star-wedstrijd van de Amerikaanse honkbalcompetitie Major League Baseball zou dit jaar plaatsvinden in Atlanta, maar uit protest tegen de nieuwe omstreden kieswet in de staat Georgia wordt deze verplaatst.

Atlanta Braves liet weten teleurgesteld te zijn dat de All Star-wedstrijd uit hun stad is weggehaald. "Dit was noch onze beslissing, noch onze aanbeveling en we zijn bedroefd dat fans dit evenement niet in onze stad zullen kunnen zien", viel in een verklaring te lezen.

"We zullen het belang van gelijke stemkansen blijven benadrukken, maar we hadden gehoopt dat onze stad dit evenement zou kunnen gebruiken als een platform om de discussie te versterken."

"Onze stad heeft altijd bekend gestaan als een eenheid in verdeelde tijden en nu missen we de kans om problemen aan te pakken die belangrijk zijn voor onze gemeenschap. Helaas zijn bedrijven, werknemers en fans in Georgia het slachtoffer van deze beslissing."

Nog geen nieuwe speelstad

De MLB is nog bezig een nieuwe stad te vinden voor de jaarlijkse All Star-wedstrijd, waarin de beste spelers van de National League en de American League het tegen elkaar opnemen.