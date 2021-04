Euro Hockey League verwelkomt vrouwen en betaalt ze net zoveel als mannen

Marijke Fleuren reikt in 2019 de EK-trofee uit aan de Oranjevrouwen - Pro Shots

"Het is een soort droom die uitkomt, het is een lange reis geweest om hier te komen." Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese hockeybond EHF, kan niet wachten tot zaterdag in Amstelveen de Euro Hockey League begint. Voor het eerst mogen er vrouwen meedoen. Het is niet alleen de eerste keer dat er vrouwen meedoen aan de EHL, ze krijgen ook meteen hetzelfde prijzengeld als de mannen. "De tijd was rijp," zegt Fleuren. "De EHF heeft dit in gang gezet, omdat het simpelweg moest gebeuren." In 2018 werd al aangekondigd dat de vrouwen in 2020 in de EHL - een clubtoernooi dat vergelijkbaar is met de Champions League in het voetbal - zouden spelen, maar vanwege de coronapandemie is dat met een jaar uitgesteld. Mannen verdienen vijf tot tien keer meer Gelijk prijzengeld voor mannen en vrouwen komt nog maar weinig voor in de sportwereld. Over het algemeen verdienen vrouwen minder en worden ze ook minder gepromoot. Volgens de ABN Amro-bank, hoofdsponsor van de EHL, verdienen mannen in de Hoofdklasse van het hockey vijf tot tien keer meer dan vrouwen, die bovendien maar zo'n twintig procent van al het sponsorgeld krijgen.

Quote Nu kunnen de vrouwen laten zien hoe goed ze spelen om op die manier dezelfde mogelijkheden te krijgen als de mannen Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese hockeybond EHF

In het voetbal is gelijk prijzengeld al langer een onderwerp van discussie. Het totale prijzengeld voor de wereldkampioen was in 2019 voor de mannen ruim 350 miljoen euro en voor de vrouwen 62,5 miljoen euro. Ook in het wielrennen bestaan er grote verschillen. Davide Ballerini won dit jaar de Vlaamse wielerkoers de Omloop Het Nieuwsblad en verdiende daarmee 16.000 euro, terwijl Anna van der Breggen het bij de vrouwen moest doen met 930 euro. Het gaat om meer dan geld Het gelijke prijzengeld in de EHL lijkt dan ook een grote stap, maar binnen het hockey zijn ze al langer bezig met het creëren van gelijkheid, ook op andere vlakken dan alleen het financiële. De Europese hockeybond hanteert bijvoorbeeld de Equally Amazing-strategie. Alle 43 landen die lid zijn van de EHF hebben een document aangenomen om meer vrouwen in leidinggevende posities en als coaches, trainers of scheidsrechters te krijgen. Zo floot de Belgische Laurine Delforge in 2018 al EHL-wedstrijden bij de mannen.

Voor Fleuren gaat het toernooi dit weekend over meer dan alleen het geld. Voor haar is het ook belangrijk dat er een platform wordt geboden aan de hockeyvrouwen. "Het is een belangrijke stap, want nu kunnen de vrouwen laten zien hoe goed ze spelen en op die manier dezelfde mogelijkheden verkrijgen als de mannen." Focus moet op het hockey blijven Lauren Stam, verdediger van AH&BC Amsterdam, kijkt er naar uit om in de EHL te spelen. Ook zij vindt het uiteraard "een goede stap vooruit" dat de vrouwen nu ook meedoen en dat ze gelijk behandeld worden. "Maar", zegt Stam, "het gaat soms te veel over dat wij nu eindelijk mee mogen doen. Het voelt ook gek dat we dat in deze tijd nog zo moeten benadrukken. Voor mij is het heel normaal dat we met elkaar een toernooi spelen." Zodra de bal rolt, gaat de focus dus weer op het hockey zelf.