Koploper Cambuur wint en ziet concurrent De Graafschap verrassend verliezen

SC Cambuur heeft goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap van de Keuken Kampioen Divisie. De koploper uit Leeuwarden won met 3-0 bij FC Volendam en zag concurrent De Graafschap verrassend verliezen van laagvlieger FC Dordrecht.

De eerste kansen waren voor de Volendammers, maar het was Cambuur dat het eerste doelpunt maakte in het Kras Stadion. Robert Mühren, de topscorer van de eerste divisie, tikte van dichtbij binnen. Nog binnen het halfuur verdubbelden de bezoekers de voorsprong, dankzij een afstandsschot van Michael Breij.

Darry Murkin was in de tweede helft het dichtst bij een doelpunt voor de thuisploeg, maar de Engelsman zag zijn vrije trap op de kruising eindigen. Ruim tien minuten voor tijd besliste Breij de wedstrijd met zijn tweede van de avond.

Dankzij de winst heeft Cambuur nu een voorsprong van acht punten.

De Graafschap zakt naar derde plaats

De Graafschap verloor in eigen huis met 3-0 van FC Dordrecht, dat de voorlaatste plaats bezet in de Keuken Kampioen Divisie. Nikolas Agrafiotis en Naoufal Bannis (twee goals) namen de doelpunten voor hun rekening. Door de nederlaag is de ploeg van trainer Mike Snoei van de tweede naar de derde plaats gezakt.

Voorafgaand aan de wedstrijd op de Vijverberg werd een minuut stilte gehouden. Samen met de politie vroeg De Graafschap op die manier aandacht voor een cold case-zaak, waarbij vijftien jaar geleden een baby levenloos in een vijver in Doetinchem werd gevonden.