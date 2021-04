Held van ‘Hotel Rwanda’ staat terecht voor terrorisme: ‘Eerlijk proces onwaarschijnlijk'

In Rwanda is het proces aan de gang tegen de Rwandees Paul Rusesabagina, de man die grote bekendheid kreeg door zijn heldhaftige optreden tijdens de Rwandese genocide in de jaren 90. Hij is naar Rwanda ontvoerd en wordt onder meer beschuldigd van terrorisme. Een Belgische parlementariër wil dat de regering zich krachtiger voor hem inzet. Paul Rusesabagina woonde in België en is Belgisch staatsburger.

Nog niet zo lang geleden werd hij overal waar hij kwam op handen gedragen. Hij ontmoette Hillary Clinton, schoof aan bij Oprah Winfrey en kreeg van George Bush de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding die een burger in de VS kan krijgen.

Maar sinds september vorig jaar zit Rusesabagina in een isoleercel in Kigali. De Rwandese overheid verdenkt hem van brandstichting, moord en andere terroristische activiteiten. Van een eerlijk proces is geen sprake, betoogt zijn familie.

Oppositieleider

Rusesabagina, een boerenzoon, verwierf zijn heldenstatus tijdens de Rwandese genocide in 1994. Gewelddadige Hutu-milities vermoordden toen in enkele maanden tijd honderdduizend mensen, voornamelijk Tutsi's. Als manager van een chic hotel redde Rusesabagina meer dan 1200 levens door vluchtelingen daar onderdak te geven. Zijn verhaal werd in 2004 verfilmd in de blockbuster Hotel Rwanda, die verschillende Oscars won.

Het internationale aanzien dat Rusesabagina daardoor verwierf, gebruikte hij in de jaren daarop om zich uit te spreken tegen president Paul Kagame, die in Rwanda al decennialang aan de macht is. Vanuit België, waar Rusesabagina ging wonen en staatsburger werd, richtte hij in 2017 de 'Rwandese Beweging voor Democratische Verandering' (MRCD) op, die oppositie voerde tegen de partij van de president.

Dat gebeurde op diplomatiek niveau, maar ook met geweld. Het National Liberation Front (NLF), de gewapende tak van de MRCD, pleegde in 2018 aanslagen waarbij zeker negen mensen om het leven kwamen. Rusesabagina zegt dat hij daar niets mee te maken had, en dat de diplomatieke en gewapende tak van de partij afzonderlijk werden aangestuurd. De Rwandese justitie daarentegen beticht hem van lidmaatschap van een terroristische organisatie, financiering van terrorisme, brandstichting, ontvoering en moord.