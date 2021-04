Tennistiener Sinner voegt zich in Miami bij Agassi, Nadal en Djokovic

Jannik Sinner staat in zijn nog prille tennisloopbaan voor het eerst in de finale van een masterstoernooi. De 19-jarige Italiaan versloeg in de halve finales de dertien jaar oudere Spanjaard Roberto Bautista Agut met 5-7, 6-4, 6-4.

Sinner is in de 36-jarige historie van het toernooi in Florida de vierde tiener in de eindstrijd. Andre Agassi (1990), Rafael Nadal (2005) en Novak Djokovic (2007) gingen hem voor. Van dit drietal gingen Agassi en Djokovic ook direct met de eindzege aan de haal.