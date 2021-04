Huisartsen houden AstraZeneca-vaccin over: 'Je mag het aan iemand in wachtkamer geven'

Meerdere huisartsen hebben afgelopen week AstraZeneca-vaccins overgehouden, melden ze aan de NOS. Volgens huisartsenverenigingen LHV en NHG is het absoluut niet de bedoeling dat die worden weggegooid. "Elke arm die geprikt kan worden, moet geprikt worden", zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Het beleid is gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het ministerie van VWS. Dat betekent dat, als er aan het einde van de dag doses uit een aangebroken flacon over zijn bij de huisarts, die mogen worden gebruikt bij andere mensen of worden aangeboden aan andere huisartsen. Ook aan mensen die in de wachtkamer zitten of een familielid van een personeelslid: zolang diegene maar AstraZeneca mag krijgen.

In verband met een nieuwe voorzorgspauze moet dat de komende dagen wel iemand zijn die ouder is dan 60 jaar.

"Het is niet de normale gang van zaken, maar we willen bij de huisartsen een spillage van 0 procent", zegt de woordvoerder van de LHV. "In een tijd van schaarste wil je geen dingen weggooien."

Huisartsen zijn verplicht om een minimum aantal vaccins te bestellen per keer: in het geval van AstraZeneca gaat het om 10 flacons en dat zijn minstens 110 doses. Voor een huisarts met minder patiënten uit de doelgroep betekent dat dus dat er over kan blijven. Daarnaast komen sommige mensen niet opdagen bij hun afspraak. Volgens de LHV is de opkomst 85 procent.