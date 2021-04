Curlingmannen verliezen eerste WK-duel, maar blijven azen op olympisch ticket

De Nederlandse curlingmannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in Calgary verloren. Rusland was met 8-5 te sterk voor Oranje.

In Calgary hebben de curlingmannen voor het eerst de kans om zich te kwalificeren voor de Spelen van 2022 in Peking. Om een olympisch ticket te bemachtigen, moeten ze bij de beste zes landen eindigen. Lukt dat niet, dan is er later dit jaar nog een mogelijkheid tijdens het olympisch kwalificatietoernooi.

Geen hoogvliegers

Nederland, met Jaap van Dorp, Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen, keek vanaf het tweede end tegen een achterstand aan tegen de Russen, die ook geen hoogvliegers zijn in het curling. Rusland deed aan de afgelopen zeven WK's mee en eindigde nooit hoger dan de negende plaats. Nederland werd bij de laatste twee mondiale eindtoernooien tiende.

