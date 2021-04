Auto ramt afzetting Amerikaans Capitool, drie gewonden naar ziekenhuis

In de Amerikaanse hoofdstad Washington is een auto ingereden op agenten bij het Capitool. Er is op de chauffeur van de auto geschoten. De verdachte en twee agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politiedienst die het parlementsgebouw bewaakt.

Mensen die aan het werk zijn in het Capitool mogen niet naar buiten of naar binnen. Meerdere straten rondom het complex zijn afgezet.