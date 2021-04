Miljoenen mensen keken naar formatiedebat: 'We schreeuwden naar de tv'

Het debat over de mislukte formatieverkenning deed gisteren in heel Nederland stof opwaaien; alleen al op televisie zagen ruim 3 miljoen mensen bij de NPO hoe Rutte het vuur aan de schenen werd gelegd. Dat zijn dus óók mensen die in het dagelijks leven geen politieke junkies zijn en NPO Politiek als standaard kanaal in hun huiskamer hebben aanstaan.

Nu ben ik wel van plan vaker naar debatten te kijken, want ik ben benieuwd wat de nieuwe Kamerleden te melden hebben. En als mensen zoals Sylvana in de Kamer zitten, die dat soort idioterie van Rutte wel tackelen en goede vragen stellen, wil ik toch wel gaan kijken."

Hoewel ik niet heel vaak kijk, was het debat wel gewoon goed te volgen. Ook voor mensen die echt nooit kijken; iedereen ziet wel gewoon dat Rutte liegt. Rond 22.00 uur haakte ik af en ben ik gaan slapen. Ik werd wakker en zette meteen het nieuws aan. Ik was echt teleurgesteld dat Rutte gewoon kan blijven, ik snap echt niet hoe dat kan.

Toen zag ik in een flits Sylvana Simons en hoe zij Rutte tackelde, en dacht ik: wacht even. Dit debat moet ik toch wel echt gaan volgen. Ik heb een vriendin gebeld en uiteindelijk zaten we met z'n drieën te videobellen. Het leek wel een goede voetbalwedstrijd van Ajax, we zaten te schreeuwen naar de tv.

"De debatten zijn normaal heel lauw en ik kijk ze ook niet heel vaak. Dit debat had ik maar een beetje op de achtergrond aan, want ik vind het wel reuze interessant dat een demissionair premier na alles wat is er gebeurd is nog zoveel in de melk te brokkelen heeft.

Op straat in Enschede, woonplaats van Pieter Omtzigt, lopen de meningen over de geloofwaardigheid van Mark Rutte na het debat flink uiteen:

Mijn vertrouwen in Rutte is eigenlijk wel weg, het is opmerkelijk dat hij wel vaker dingen vergeet. En we weten nog steeds niet wie het lek is. Dat vind ik schadelijk voor het vertrouwen in de politiek.

Ik sloeg vooral aan toen Thierry Baudet messcherp aanhaalde dat Rutte via via nog met iemand contact had gehad. Dat moest een anonieme bron zijn. Ik ben tot het einde, tot ongeveer 02.30 uur, blijven kijken omdat ik zo graag wilde weten wie dat was. Maar dat kwam helaas niet.

Ik volg politieke onderwerpen soms op Facebook, maar ik ben van plan om vanaf nu wel debatten te kijken over onderwerpen die mij aanspreken als student, over bijvoorbeeld het leenstelsel. Van tevoren had ik gedacht dat de debatten misschien moeilijk te volgen zouden zijn, omdat ze altijd over moeilijk onderwerpen gaan. Maar dat viel echt mee."

Joep Preijde (33 jaar) uit Haarlem

"Gisteren was ik gewoon aan het werk, en volgde met een schuin oog wat er aan de hand was. Normaal kijk ik niet vaak naar debatten, want het is geregeld een herhaling van zetten en vrij stroperig. Maar nu was het heel onvoorspelbaar en er is toch wel het een en ander aan de hand in ons land. Daarom ben ik toch vanaf ongeveer 21.00 uur aangehaakt en heb tot het einde gekeken.

Mijn vertrouwen in Rutte was redelijk hoog, ik vind hem wel een bekwame premier. Met name door de manier waarop hij de afgelopen periode tijdens de coronapandemie leiding heeft gegeven. Maar mij is altijd geleerd: jokken mag niet. Dat doen en er vervolgens herhaaldelijk mee denken weg te komen en het af te schuiven op 'geheugenverlies' vind ik zorgelijk. Dat is ongeloofwaardig en schept dus geen vertrouwen.

Wat mij verder verbaasde was de hoeveelheid partijen die de motie van wantrouwen steunde en hoe zwaar beschadigd Rutte uit het debat kwam. Ze moeten toch bij elkaar komen en met elkaar verder. Het wordt zo lastig om een kabinet te formeren.

Hoewel ik niet vaak debatten kijk, kon ik het gisteravond redelijk goed volgen. Ik moest alleen even opzoeken wat de gevolgen zijn van een motie van afkeuren, voor de rest weet ik wel hoe alles werkt.

Ik ben nu niet van plan om heel veel meer debatten te kijken, maar als het vaker zo spannend wordt misschien wel."