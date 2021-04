Klanten failliete Kijkshop krijgen geld waarschijnlijk niet terug

Klanten die iets besteld hadden bij Kijkshop.nl krijgen hun geld waarschijnlijk niet terug. "Op dit moment is er in het geheel geen geld meer", staat er op de site van Kijkshop. "De vooruitzichten voor de klanten op terugbetaling of schadevergoeding zijn dan ook slecht. Als u schade heeft geleden kunt u een vordering indienen in het faillissement."

De winkelketen Kijkshop ging al eerder failliet. Daarna kocht een ondernemer de naam en werd er een doorstart gemaakt, alleen als webshop. Die ging eind vorige maand failliet. Mensen klaagden al een tijd over leveringen.

Curator Martijn Hoving schat dat er zo'n 4500 klanten iets besteld hadden en nog niets ontvangen. "Het gaat in totaal om een bedrag van tussen de zes en zeven ton", aldus Hoving.

Kijkshop had van alles in zijn assortiment, zoals elektronica, keukenapparatuur en sieraden.