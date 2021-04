Polling tankt vertrouwen richting EK judo met grandslamgoud in Turkije

Kim Polling heeft een goede generale achter de rug voor de EK judo over twee weken. Bij het grandslam-toernooi in het Turkse Antalya won de viervoudig Europees kampioene goud in de klasse tot 70 kilogram.

Polling deed mee in Turkije omdat ze graag extra wedstrijdritme wilde opdoen voor de EK over twee weken in Lissabon. In haar gewichtscategorie is ze met Sanne van Dijke in een zware strijd verwikkeld om het olympische ticket.

De wedstrijd in Turkije is geen meetmoment voor die strijd, de EK wel. Daarna beslist de judobond wie van de twee naar de OIympische Spelen in Tokio mag. Van Dijke is momenteel de nummer vier van de wereld en Polling de nummer vijf.

Debuut Van Lieshout

Voor Joanne van Lieshout was het haar debuut op een grandslam. In de gewichtsklasse tot 63 kilogram werd ze in de tweede ronde uitgeschakeld door de Israëlische Gili Sharir.

Zaterdag komt onder andere Natascha Ausma nog in actie. Zij won vorige week haar eerste grandslamgoud in Tbilisi in de gewichtsklasse tot 78 kilogram.