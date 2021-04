Voorlopig geen AstraZeneca-vaccin meer voor mensen tot 60 jaar

Nederlanders onder de 60 jaar worden in ieder geval tot en met woensdag 7 april niet ingeënt met het vaccin van AstraZeneca. Aanleiding voor de beslissing van het ministerie van Volksgezondheid zijn de mogelijke bloedstollingsproblemen als bijwerking van het vaccin.

Eerder vandaag meldde Bijwerkingencentrum Lareb dat er na het zetten van zo'n 400.000 AstraZeneca-vaccins tot nu toe vijf meldingen zijn binnengekomen van vrouwen tussen de 25 en 65 jaar die trombose ontwikkelden in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Een van hen is overleden. Ze ontwikkelde binnen tien dagen na de inenting een uitgebreide longembolie. Of er een verband is, wordt onderzocht.

Demissionair minister Hugo de Jonge laat weten dat er over de veiligheid van vaccins geen enkele twijfel mag bestaan. "Cruciaal is nog steeds de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie of dóór vaccinatie. Ik vind het van groot belang dat ook de Nederlandse meldingen goed worden onderzocht. We moeten het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken", zegt De Jonge.

Afgebeld

Volgens het ministerie van Volksgezondheid worden alle mensen onder de 60 die al een afspraak hadden staan voor een AstraZeneca-prik afgebeld. Bij de GGD gaat dat volgens het ANP om 10.000 prikafspraken.

De vaccinatiestop duurt in ieder geval tot en met volgende week woensdag. Minister De Jonge verwacht dan een nader oordeel van het Europees Medicijn Agentschap EMA en beoordeelt de situatie daarna opnieuw. Het EMA oordeelde eerder dat het vaccin veilig en effectief is, al werd een verband met bloedstollingsproblemen niet uitgesloten.

Duitsland besloot woensdag vanwege de kans op bijwerkingen alleen nog 60-plussers met AstraZeneca te vaccineren, en Canada legt de grens op 55 jaar.