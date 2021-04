IC's Curaçao overvol door corona: 'Toeristen terugroepen is een paniekreactie'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Nederlandse vakantiegangers en stagiairs op Curaçao opgeroepen om het eiland te verlaten als hun verblijf niet strikt noodzakelijk is. "Ik begrijp de reactie van de Nederlandse regering, maar het is ook wel een beetje een paniekreactie", zegt Jan Huurman in het NOS Radio 1 Journaal. Hij was jarenlang inspecteur Gezondheidszorg op het eiland.

"Heel veel draagt het niet bij, want het zijn gezonde toeristen. Die leggen geen druk op het systeem." Tegelijkertijd is de besmettingsgraad op Curaçao heel hoog. "Het staat aan de mondiale top van besmettingen. Dat betekent dus dat we massaal mensen uit een hoog risicogebied naar Nederland gaan terughalen. Ik zou zeggen: laat die mensen gewoon hun vakantie afmaken en laat ze gefaseerd terugkomen."

Veel reizigers uit Curaçao maken zich zorgen over de situatie op het eiland: