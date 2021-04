Vakantieparken nagenoeg vol met Pasen, geen Duitsers of Belgen

Bezoekers komen aan bij huisjespark. - ANP

Ondanks de coronacrisis zijn veel Nederlandse vakantieparken bijna volgeboekt met Pasen. "Het sentiment is dat het goed gaat in de vakantieparken. Wel missen we de Duitsers. Nederlanders vullen hun plekken grotendeels op", zegt een woordvoerder van Hiswa-Recron, belangenorganisatie voor recreatiebedrijven. De woordvoerder benadrukt dat er alles bij elkaar toch minder accommodaties vol zitten dan normaal met Pasen. "Groepsaccommodaties zijn niet gevuld, want grote gezelschappen kunnen nu niet bij elkaar komen. Het gaat om gezinnen en stellen die vakanties boeken."

Quote Nog nooit zoveel Nederlanders ontvangen op onze parken in Nederland woordvoerder Center Parcs

In de parken van Landal GreenParks is het ongeveer net zo druk als normaal met Pasen, zegt een woordvoerder. "We kunnen wel zeggen dat een groot aantal parken voor negentig procent bezet is. Er zijn er ook een paar helemaal vol. Dat is eigenlijk wel bijzonder als je bedenkt dat er geen buitenlanders zijn." Ook Center Parcs krijgt veel bezoekers. "We hebben nog nooit zo veel Nederlanders ontvangen op onze parken in Nederland. Het is wel iets rustiger dan normaal met Pasen." Er komen meestal veel Belgen en Duitsers naar de Nederlandse parken van Center Parcs. Met name de luxere huizen met sauna en bubbelbad zijn erg in trek. Rustiger in Zeeland Volgens Omroep Zeeland is het op Zeeuwse campings en vakantieparken wel erg stil. Ongeveer de helft van de toeristen die normaal gesproken met Pasen naar Zeeland gaan, komt uit België en Duitsland. "Zolang die dus niet op vakantie mogen of kunnen in Nederland, is dat dus een flinke aderlating. Ook al wordt dat deels opgevuld door Nederlanders, het wordt nooit helemaal rechtgetrokken", zegt een woordvoerder van Kenniscentrum Kusttoerisme.

Vakantiehuisjes Zeeland - Omroep Zeeland