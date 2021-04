Duizenden poppen in Fries weiland voor Griekse vluchtelingenkinderen

Overzicht Kamp Morra - Martijn Heemstra

In een weiland in het Friese dorpje Morra zijn duizenden poppen neergezet, die stuk voor stuk symbool staan voor een alleenreizend vluchtelingenkind in Griekenland. "Indrukwekkend om te zien. De eerste keer dat ik erlangs kwam, kreeg ik tranen in mijn ogen", zegt Marian van Voorn, een van de initiatiefnemers van Kamp Morra. Zij en drie vriendinnen vinden dat er meer aandacht moet komen voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Een van de doelen is een humaner vluchtelingenbeleid. "We realiseren ons ook wel dat onze politieke invloed waarschijnlijk wat beperkt is. In gesprek gaan over de vluchtelingenproblematiek vinden we ook al heel belangrijk. Stel je maar eens voor dat je het zelf bent. Dat je zelf op de vlucht bent en dat niemand helpt."

Poppen in het veld in Morra. - Titus van 't Veer

De poppen zijn gemaakt door mensen in heel Nederland, op verzoek van de vier vriendinnen. Vervolgens zijn ze in een weiland gezet, beschikbaar gesteld door een Friese boer. "Twee van ons komen uit Groningen, de andere twee uit Friesland. We keken op de kaart en op de provinciegrens ligt het dorpje Morra. Toen wisten we dat de poppen daar moesten komen. Dat was een heel logische plek." Ze verwijst naar Moria, een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos.

Kamp Morra vanaf de zijkant. - Lucas Kemper

De meeste poppenmakers wonen in de noordelijke provincies, maar er kwamen ook poppen uit het zuiden en het westen van het land. Ook scholen en kerkgemeenschappen werkten mee. "Scholen zijn blij dat ze de vluchtelingencrisis in lessen zo heel concreet kunnen maken en kunnen uitleggen wat er aan de hand is, kregen we te horen. Ook andere makers praten erover. Dus dat doel is behaald. Nu de politiek nog", zegt Van Voorn.

Quote Haal die kinderen hierheen. Breng ze in veiligheid. Marian van Voorn, initiatiefnemer Kamp Morra

De initiatiefnemers hopen dat de regering meer vluchtelingen toelaat uit Griekenland. "En dat de regering zich minimaal aan de belofte houdt om 50 vluchtelingenkinderen uit kamp Moria te halen na de brand in september. "Voor zover ik weet zijn het er nu nog maar iets van zeven. Haal die kinderen hierheen. Breng ze in veiligheid", zegt Van Voorn. Meer poppen dan gepland Het oorspronkelijke plan was om 4222 poppen in het weiland te plaatsen, meldt Omrop Fryslân. Volgens de initiatiefnemers staat dat gelijk aan het aantal alleenreizende vluchtelingenkinderen in Griekenland. Uiteindelijk staan er na vandaag meer dan 4222 poppen in Morra. "We kregen mailtjes van mensen die toch meer poppen hadden gemaakt dan ze van plan waren. Dat zegt iets over de betrokkenheid. Dat de actie hen aan het hart gaat. Hoe meer poppen, hoe meer gesprekken er gevoerd zijn."

Een van de poppen in het veld in Morra - Titus van 't Veer