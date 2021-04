Van der Poel tempert verwachtingen voor de Ronde: 'Gaat niet meer zo super'

Mathieu van der Poel - Belga

Hij start zondag als titelverdediger in de Ronde van Vlaanderen, maar verkeert niet in absolute topvorm. Mathieu van der Poel heeft al aardig wat koersdagen achter de rug in 2021, zowel in de modder als op de weg. Dat begint hem parten te spelen. "Ik heb het gevoel dat het niet meer zo super gaat als in het Italiaanse blok. Maar misschien dat ik er wel sta...", laat hij weten. Zware inspanningen Eind januari werd Van der Poel voor de vierde keer wereldkampioen veldrijden, begin maart won hij de Italiaanse klassieker Strade Bianche. Niet lang daarna pakte hij twee etappes in de rittenkoers Tirreno-Adriatico. Vooral de tweede ritzege werd met bewondering ontvangen. Na een solo van ruim vijftig kilometer en een hongerklop in de slotkilometers hield hij net genoeg over om de etappe te winnen voor regerend Tourwinnaar Tadej Pogacar. Maar was die inspanning, met de kennis van nu, toch te heftig? "Misschien wel, maar ik heb hem wel gewonnen. Ik heb er geen spijt van." Bekijk in de carrousel een interview met Van der Poel waarin hij vooruitblikt op de Ronde van Vlaanderen en de bijzondere ritzege van Van der Poel in Tirreno-Adriatico:

"Ik ben snel begonnen na de WK veldrijden", zegt Van der Poel, die zijn seizoen omschrijft als kort en intens, terwijl het voor hem voelt als een lang seizoen. "Ik had wel een goede vorm te pakken, maar de Italiaanse koersen waren vrij hard. Als je een paar keer echt diep moet gaan en je basis is niet super, moet je conditioneel inboeten. Bij de E3-prijs was ik nog wel vermoeid. Niet slecht, maar niet super." Woensdag kwam Van der Poel er in Dwars door Vlaanderen niet aan te pas. "De warmte heeft me parten gespeeld. Maar ik denk dat dat niet per se iets hoeft te zeggen voor de Ronde."

Na de Ronde van Vlaanderen neemt Van der Poel één à twee weken rust, waarna hij wereldbekerwedstrijden gaat rijden op de mountainbike. Die zijn van belang met het oog op zijn startpositie in de olympische mountainbikewedstrijd. Na een trainingskamp rijdt hij de Ronde van Zwitserland en de Nederlandse kampioenschappen op de weg in voorbereiding op de Tour de France, waar Van der Poel zijn debuut zal maken. Bekijk hieronder de finale van de Ronde van vorig jaar, waarin Van der Poel afrekende met zijn grote rivaal Wout van Aert:

