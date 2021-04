Tijssen wordt nieuwe hoofdcoach ploeg Leerdam

Tijdens de vorige Olympische Spelen in Zuid-Korea coachte hij Ireen Wust naar het goud op de 1.500 meter. Maar die samenwerking liep een maand later op de klippen .

"Ik begon de afgelopen jaren het vak van coach te missen", zegt Tijssen, die als technisch directeur werkzaam was voor talentenorganisatie TalentNED. In het verleden was Tijssen assistent-coach bij de TVM schaatsploeg met onder andere Koen Verweij, die samen met Leerdam team Worldstream heeft opgezet.

Het aantrekken van Tijssen als hoofdcoach komt een half jaar nadat Leerdam nog zeer vleiende woorden had voor coach Poltavets. ''Mijn droom was altijd al om met Kosta samen te werken. Ik heb technisch zoveel van hem geleerd. Als ik hem zie begint mijn hart tekeer te gaan", zei Leerdam in oktober 2020.

Hoe de rolverdeling tussen de coaches exact zal zijn moet dit schaatsseizoen blijken. Poltavets draagt een groot deel van zijn taken over aan Tijssen. Al zal hij Leerdam intensief blijven begeleiden in haar traject naar de Olympische Spelen die in februari 2022 in Peking zijn.