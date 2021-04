7296 nieuwe besmettingen, IC-bezetting hoogste sinds 9 januari

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests nog altijd, maar dat gebeurt steeds minder snel. Afgelopen week werden gemiddeld 7393 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 5 procent vergeleken met de zeven dagen ervoor.

Er liggen nu 2330 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2327), van wie 705 op de IC (gisteren: 688), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De IC-bezetting is de hoogste sinds 9 januari.

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er werden het afgelopen etmaal dus meer coronapatiënten opgenomen dan dat er werden ontslagen of overleden.

Bij het RIVM werden 17 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 22. Het aantal officiële overlijdens loopt gestaag terug: de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 23 doden per dag, tegen 25 doden per dag een week eerder.

Bekend is dat het werkelijke aantal overledenen hoger is; niet iedereen wordt getest. Lange tijd zag het CBS 'oversterfte', die uitsteeg boven de RIVM-cijfers. Sinds ongeveer een maand echter is er juist sprake van ondersterfte. Dat betekent dat er minder mensen overlijden dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. De cijfers lopen vooral terug in de verpleeghuizen, waar veel bewoners inmiddels zijn gevaccineerd.