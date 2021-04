Nog geen oplossing voor silo's met giftig brandblusschuim in Doetinchem

Er is nog geen oplossing gevonden voor een aantal silo's met giftig brandblusschuim in Doetinchem. "Ik hoop er op korte termijn duidelijkheid over te kunnen geven", zei burgemeester Mark Boumans gisteravond in een raadsvergadering.

De gemeente zit al jaren met het giftige afval in haar maag. In 2010 gaf de gemeente toestemming aan een bedrijf om tien vaten met blusschuim op te slaan op een bedrijventerrein. Er werden uiteindelijk niet tien vaten neergezet, maar 1300.

Het bedrijf ging uiteindelijk failliet en in april 2019 werd bekend dat er PFAS uit de vaten lekte. Omdat de eigenaar van het failliete bedrijf en die van het bedrijventerrein geen verantwoordelijkheid namen, besloot de gemeente de inhoud van de 1300 lekkende vaten over te hevelen naar een aantal lekdichte silo's. Dat kostte de gemeente ruim 300.000 euro. Ook werd er een onderzoek ingesteld naar de zaak.

Rapport

Onderzoeksbureau Pro Facto presenteerde de resultaten gisteravond in de raadsvergadering. Daarin trekt het bureau de conclusie dat de gemeente Doetinchem, de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en de provincie Gelderland hebben gefaald met het toezicht en de handhaving. Dat zou mede komen door een gebrek aan expertise en mankracht, schrijft Omroep Gelderland.

Volgens de onderzoekers voerden de instanties door de jaren heen dertien controles uit, maar de eigenaar van het bedrijf kwam er steeds mee weg door beterschap te beloven.

"Dit is een uitkomst waar geen mens vrolijk van wordt, maar het onderzoek beantwoordt niet de vraag wie verantwoordelijk is", reageerde burgemeester Boumans. De gemeente is in gesprek met de eigenaar van het bedrijventerrein. Volgens Boumans willen ze samen de eigenaar van het failliet gegane bedrijf aansprakelijk stellen.

Opruimen complex

De burgemeester is hoopvol dat het schuim in de silo's op korte termijn kan worden afgevoerd. "Ik denk dat we het kunnen oplossen maar de verwerking is complex." Hoe hij dat wil doen, is niet bekend.

Er wordt nog onderzocht of de PFAS die in de grond is gelekt blijvende schade heeft veroorzaakt en of sanering nodig is. Direct omwonenden van het bedrijventerrein is aangeraden geen grondwater te gebruiken of vruchten van bomen en planten in de tuin te eten.

De gemeenteraad buigt zich later deze maand over de kwestie.