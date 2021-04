Gevangenismedewerkers VS ontslagen na dood zwarte gedetineerde

In Texas zijn zeven gevangenismedewerkers ontslagen na de dood van een zwarte gevangene. Familieleden van het slachtoffer zeggen dat de man schizofreen was en in de gevangenis niet goed behandeld is.

De ontslagen medewerkers hebben zich niet aan de richtlijnen gehouden, zegt de politie in de Amerikaanse staat. Het is niet duidelijk welke regels zij precies hebben overtreden.

Het slachtoffer, de 26-jarige Marvin Scott, werd vorige maand in een winkelcentrum opgepakt vanwege marihuanagebruik. Omdat hij zich vreemd gedroeg, werd hij door agenten naar het ziekenhuis gebracht. Toen hij daar weer mocht vertrekken, namen de agenten hem mee naar de gevangenis.

Vastgebonden en pepperspray

In de cel gedroeg Scott zich volgens de gevangenismedewerkers opnieuw vreemd. Hij werd vastgebonden op een bed en de medewerkers gebruikten pepperspray om hem rustig te krijgen. Ook kreeg hij een masker over zijn gezicht zodat hij niet kon spugen. Scott verloor het bewustzijn en overleed even later.

De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, maar de politiebaas wil niet op de uitslag van het onderzoek wachten en heeft de zeven betrokken medewerkers ontslagen. Een achtste medewerker was al zelf opgestapt.

De advocaat van Scotts familie zegt dat hij alleen is opgepakt voor marihuanabezit omdat hij zwart was en werd gezien als een crimineel, in plaats van als iemand in een crisissituatie.