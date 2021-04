Coronabesmetting bij Feyenoord: 'Komt als donderslag bij heldere hemel'

Als een "donderslag bij heldere hemel" kwam bij Feyenoord-trainer Dick Advocaat het nieuws binnen dat deze week één speler van zijn ploeg positief heeft getest op het coronavirus. De voetballer vertoonde symptomen en werd daarom tussentijds getest. Drie andere spelers zijn preventief in quarantaine gegaan, omdat zij langer dan een kwartier nauw in contact zijn geweest met de betreffende speler. De vier ontbreken zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (aftrap 12.15 uur). "Dit hakt er aardig in", aldus de coach. "Dit is gebeurd in de periode dat ze twee dagen vrij waren. De jongen die het betreft kan niet aangeven waar het is gebeurd."

Advocaat over coronagevallen Feyenoord: 'Als donderslag bij heldere hemel' - NOS

Zoals gebruikelijk in de aanloop naar een wedstrijd zijn alle spelers en stafleden vrijdag getest op het coronavirus. De testuitslagen komen uiterlijk zaterdag binnen. "Wat daaruit komt, weten we pas morgenochtend. Er kunnen dus meer gevallen uitkomen." Het is volgens Feyenoord de eerste keer sinds begin oktober dat een speler van de Rotterdamse club positief test op corona. De club maakt vanwege privacyredenen niet bekend om wie het gaat, maar op de vraag of er ook spelers tussen zitten die Advocaat zondag had willen opstellen, zegt hij "ja". Daarnaast ontbreekt ook spits Nicolai Jørgensen, maar om andere redenen. "Jørgensen is naar het ziekenhuis gegaan voor zijn enkel, dus hij is er ook niet bij." Boosheid gezakt na gesprekken Zonder de vijf spelers moet Feyenoord zondag tegen Fortuna revanche nemen voor de teleurstellende wedstrijd van voor de interlandperiode. Op 20 maart kwam de ploeg in de Kuip niet verder dan 1-1 tegen FC Emmen. Na afloop noemde een boze Advocaat het puntenverlies totaal onnodig. "Die boosheid is nu gezakt", vertelde de 73-jarige trainer vrijdag. "Ik heb er met de spelers over gesproken en dan ben ik het kwijt. Die gesprekken vond ik vrij positief."

Advocaat: 'Boosheid is gezakt na gesprekken met spelers' - NOS

Een van die gesprekken was met Steven Berghuis, die na het duel met Emmen ontevreden was. Maar de aanvaller kende daarop een goede anderhalve week bij het Nederlands elftal. Berghuis maakte zijn eerste en tweede interlanddoelpunt en stond in alle drie de Oranje-duels in de basis. "De boosheid is ook weg bij Steven, dat merk je wel", aldus Advocaat. "Dat heeft met het Nederlands elftal te maken. Daar heeft hij het goed gedaan, dat heb ik hem ook verteld. En Frank de Boer belde mij gisteren en zei dat hij ook tevreden was over Steven." De neuzen staan dus weer dezelfde kant op in Rotterdam-Zuid. En dat is nodig ook: "Het is verschrikkelijk belangrijk dat wij Europees voetbal halen."