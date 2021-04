Ajacieden gaan geblesseerde Blind missen: 'Prijzen pakken voor hem'

"Daley is een sleutelspeler voor ons. Het is moeilijk, maar we moeten door." Ajax-speler Edson Álvarez reageert op de zware enkelblessure die zijn ploeggenoot Daley Blind dinsdagavond opliep bij het Nederlands elftal in Gibraltar.

Of Blind het Europees kampioenschap komende zomer mist, is nog de vraag. Maar hij komt de rest van het seizoen niet meer in actie voor Ajax, dat nog strijdt om drie prijzen: de landstitel, KNVB-beker en Europa League. "We willen die prijzen ook voor hem pakken. Hem het respect laten zien, want we houden van hem."